Malatya'da midibüs dehşeti: 7 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkan midibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 7 kişi yaralandı.

Malatya'da midibüs dehşeti: 7 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Darende ilçesinde kontrolden çıkan midibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Darende ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan İ.E. (39) idaresindeki 34 GAD 509 plakalı midibüs sürücünün kontrolünden çıkarak ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan H.B. (38) yönetimindeki 44 ABN 826 plakalı araç ile M.D. (57) idaresindeki 50 DD 997 plakalı otomobil yüz metre ileride durabilirken, ortalık savaş alınana döndü. Kazada, sürücülerle birlikte Y.D. (18), H.E. (36), Z.B. (63) ve Z.D. (43) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların ilçe devlet hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Malatya'da midibüs dehşeti: 7 yaralı
Malatya'da midibüs dehşeti: 7 yaralı
Malatya'da midibüs dehşeti: 7 yaralı
Malatya'da midibüs dehşeti: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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