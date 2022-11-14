Malatya'da mülki amirlere kadına şiddet konusunda bilgilendirme
Malatya'da İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı' çerçevesinde vali yardımcıları ile mülki idare amirlerine hizmetçi eğitim bilgilendirmesi yapıldı.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur
Malatya Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince vali yardımcıları ve kaymakamlara "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı” hakkında bilgi verildi. Programda konu hakkında pratikte karşılaşılan sorunlar, çözüm yolları ve mevzuata uygun yapılacak işlemler çerçevesinde istişarelerde bulunuldu.
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