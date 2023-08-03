Malatya'da nefes kesen kovalamaca

Malatya'da polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün gözaltına alındığı olayda aracın hacizli olduğu için yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Malatya'da nefes kesen kovalamaca
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün gözaltına alındığı olayda aracın hacizli olduğu için yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Olay, 08.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.T. (45) idaresindeki 23 HR 648 plakalı Tofaş marka otomobil polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonrası Haber sokakta sıkıştırılan araç yakalanırken, ehliyetinin iptal edildiği belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Araçta inceleme yapan ekipler aracın hacizli olduğu için yakalama kararının da bulunduğunu belirlerken, sürücü polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da nefes kesen kovalamaca
Malatya'da nefes kesen kovalamaca
Malatya'da nefes kesen kovalamaca
Malatya'da nefes kesen kovalamaca
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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