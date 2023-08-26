Malatya'da organize sanayi bölgesinde korkutan yangın

Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir işletmede altyapı çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Malatya'da organize sanayi bölgesinde korkutan yangın
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir işletmede altyapı çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir işletmede yalpan altyapı çalışmaları sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler tarafından söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatılırken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da organize sanayi bölgesinde korkutan yangın
Malatya'da organize sanayi bölgesinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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