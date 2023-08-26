Malatya'da orman yangını, 1 yaralı

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki çıkan orman yangınında çok sayıda ağaç yanarken, alevlere müdahale etmek isteyen bir vatandaş da yanarak yaralandı.

Malatya'da orman yangını, 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Pütürge ilçesindeki çıkan orman yangınında çok sayıda ağaç yanarken, alevlere müdahale etmek isteyen bir vatandaş da yanarak yaralandı.

Malatya-Adıyaman sınırında bulunan Pütürge ilçesine bağlı Büyüköz Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alevler kısa sürede yayılırken bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları esnasında yaşlı bir vatandaş da alevlerin ortasında kalarak yaralandı.

Yaralanan yaşlı adam ekiplerin sırtında yola kadar taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınırken çok sayıda ağaç yanarak küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da orman yangını, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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