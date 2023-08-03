Malatya'da orman yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken, 2 itfaiye eri yaralandı.

Malatya'da orman yangını
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken, 2 itfaiye eri yaralandı.

Pütürge ilçesine bağlı Gündeğer Mahallesi’nde sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yedi Yol mevkiinde 150 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çalışmalar sırasında yaralanan 2 itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 3 metruk evin bir kısmının da etkilendiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Malatya'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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