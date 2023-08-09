Malatya'da orman yangını
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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