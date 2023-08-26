Malatya'da örtü yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesi dağlık bir alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bölgedeki bazı evlerin tahliye edildiği yangında soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Malatya'da örtü yangını
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Pütürge ilçesi dağlık bir alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bölgedeki bazı evlerin tahliye edildiği yangında soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Pütürge ilçesi Tepahan yol ayrım mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede dağlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma sevk edilirken, uzun uğraşlar sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Yaralanın olmadığı yangında bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Malatya'da örtü yangını
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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