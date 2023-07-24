Malatya'da otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
Malatya'da otobüsün çarptığı 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Malatya’da otobüsün çarptığı 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Darende yolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametine seyir eden Gökhan Erhan’ın (22) içerisinde bulunduğu araç arızalandı. Çevredekilerden yardım istemek üzere araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Gökhan Erhan’a otobüs çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Erhan’ın cenazesi Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi Erhanlar mezrasında defnedilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.