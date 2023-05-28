Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor.

Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Malatya’da oy verme işlemleri devam ediyor.

Malatya’da kent genelinde bin 901 sandıkta kayıtlı 531 bin 110 seçmenin oy kullanması devam ediyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erecek. 10 bine yakın depremzedenin kaldığı Teknokent Konteyner Kentinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi sürerken, depremde az hasar alan birçok okulda da vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyor.

Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor
Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor
Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor
Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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