Malatya'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu

Deprem bölgesi Malatya'da MASKİ ekipleri kazı çalışması yaparken doğalgaz borusu patladı. Büyük paniğe neden olan patlamada yaralanan olmazken suyla birleşen doğalgaz ekipleri alarma geçirdi.

Malatya'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Deprem bölgesi Malatya’da MASKİ ekipleri kazı çalışması yaparken doğalgaz borusu patladı. Büyük paniğe neden olan patlamada yaralanan olmazken suyla birleşen doğalgaz ekipleri alarma geçirdi.

Olay, 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Aslantepe Caddesi üzerinde MASKİ ekipleri çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte tüm caddeye doğalgaz sızarken ihbar üzerine ekipler alarma geçti. Kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra olay yerine intikal eden doğalgaz ekipleri iş makinelerinin yardımıyla vanayı kapatırken, çalışmalara polis ekipleri de yardımcı oldu.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
Malatya'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
Malatya'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
Malatya'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
Malatya'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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