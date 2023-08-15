Malatya'da polis ekiplerinden sıkı denetim

Malatya'da polis tarafından yapılan şok baskın ve denetimlerde 27 aranması bulunan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerinden sıkı denetim
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis tarafından yapılan şok baskın ve denetimlerde 27 aranması bulunan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Malatya’da depremler sonrası boşalan cadde ve sokaklarda denetimlerini arttıran polis ekipleri düzenledikleri şok baskın ve denetimlerle suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleşen uygulama ve denetimlerde 18 bin 138 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 27 aranması bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İkisi kuru sıkı olmak üzere 17 silah ile 25 adet fişek, 5 adet kesici alet ile bir miktar uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği denetim ve şok baskınların kararlıkla sürdürüleceği belirtildi.

Malatya'da polis ekiplerinden sıkı denetim
Malatya'da polis ekiplerinden sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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