Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezinde gözaltında olan zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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