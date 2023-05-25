Malatya'da sağanak etkili oluyor

Malatya'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Malatya'da sağanak etkili oluyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Hafta başı yağışlı havanın etkisi altına giren Malatya’da etkili olan sağanak yer yer doluya dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent merkezinde aniden bastıran yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar belirli aralıklarla devam eden yağışların bereket olduğunu söyledi.

Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Malatya'da sağanak etkili oluyor
Malatya'da sağanak etkili oluyor
Malatya'da sağanak etkili oluyor
Malatya'da sağanak etkili oluyor
Malatya'da sağanak etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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