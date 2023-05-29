Malatya'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Malatya’da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok alt geçidi su basarken, patlayan rögarlar nedeniyle taşan sular cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kuvvetli sağanak Malatya’da etkili olmaya başladı. Kentte yoğun bir şekilde yağmaya devam eden sağanak yağış başta ana caddeler olmak üzere sokakları göle çevirdi. Su dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler ise beklemeyi tercih etti. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Alt geçitler suyla dolarken, rögarlar da taştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Sarı uyarı yapılan kentler arasında olan Malatya’da yağışlar halen devam ediyor.