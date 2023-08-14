Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Yalçın Doğan idaresindeki 44 ABR 954 plakalı otomobil, Malatya-Pütürge kara yolu Şiroçayı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Mehmet ve Ahmet Doğan (8) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı
Hasan Yağmur

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