Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yalçın Doğan idaresindeki 44 ABR 954 plakalı otomobil, Malatya-Pütürge kara yolu Şiroçayı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Mehmet ve Ahmet Doğan (8) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bakmadan Geçme
Malatya'da ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımında göçük: 1 yaralı
Büyükşehrin yol çalışmaları sürüyor
1 günde üç depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi
Sadıkoğlu, tüm talepleri Bakan Şimşek'e iletti
Trambüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı