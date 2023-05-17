Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve 27 Şubat'taki 5.6'lık depremle büyük yıkım yaşayan Malatya'da, kent merkezindeki çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

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Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor
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Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor

Depremlerin ardından, Malatya’da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde molozları ayrıştırma işlemlerinin ardından çevre düzenleme çalışmalarına başlanırken, çalışmalar sırasında bulunan değerli eşyalar görevliler tarafından kolluk güçlerine teslim ediliyor.

Kent merkezi Valilik önü ile Soykan Meydanı çevresinde satış yapan seyyar tezgahların da kaldırılması için çalışma başlatılırken, bölgede satış yapan esnafa ise 1 Haziran’a kadar süre tanındığı öğrenildi.

Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor
Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor
Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor
Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor
Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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