Malatya'da sıcaklar bunaltıyor

Malatya’da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, gölgelerde serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya’da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, gölgelerde serinliyor. Temmuz ayının son günlerinin yaşandığı kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 36 dereceyi görürken, sıcaklardan bunalan Malatyalılar ise serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da dondurma yiyerek serinlemeye serinlemeye çalıştı. Soykan Parkı çevresinde vakit geçiren bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirmeye çalıştıklarını belirtirken, bölgede meşrubat satışı yapan esnaf ise işlerde memnun olduklarını söyledi.

Bir süre daha kent genelinde etkili olması beklenen sıcaklıklar için uyarılarda bulunan uzmanlar da saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.