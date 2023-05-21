Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da silah kaçaklığı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da silah kaçaklığı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 adet tabanca, 8 adet şarjör , 4 adet fişek ele geçirildi.

M.M.P. isimli bir şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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