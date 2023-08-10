Malatya'da tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremin hemen ardından 14 bin 338 konutun temelleri atılırken, 9 bin 331 konutun ise ihalesi gerçekleştirildi. Toplamda 103 bin 19 konut ve köy evinin inşa edileceği kentte çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslimine başlanıldı. Deprem konutlarına yerleşen depremzedeler başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ederek, verilen sözlerin tutulmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

“Hasar tespit çalışmaları sonrasında gayretli bir çalışma başlatıldı”

6 Şubat ve bölge merkezli depremlerde Yeşilyurt’un büyük hasar aldığını belirterek depremler sonrası kalıcı konutlar için hızla çalışmalara başlanıldığını kaydeden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ”Depremlerin hemen ardından Cumhurbaşkanımız himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığa bağlı ilgili birimler çok hızlı bir şekilde organize olarak bölgemizdeki hak sahipleri için deprem konutlarının yapımına başladılar. Yapımı tamamlanan konutlar da geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Bizlerde bugün bölgeye gelerek evlerini teslim alan vatandaşlarımızı ziyaret edip hayır dualarını aldık“ dedi.

“Kuyulu Mahallesi için toplamda 90 konut planlandı”

Bölgede yapımı tamamlanan üç konutun hak sahiplerine teslimim yapıldığını aktaran Başkan Çınar, ”Kuyulu Mahallemiz için yaklaşık 90 köy tipi ev planlandı 40 konutun temeli atılırken yapımı tamamlanan 3 konut hak sahiplerine teslim edildi. Konutlar tamamlandıkça hak sahiplerine bir bir teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

“Bölgemizde yaklaşık 9 bin toplu konut ile 800 köy evinin ihale süreci tamamlandı”

Yaraların el birliğiyle hızlıca sarılarak bölgenin yeniden ayağa kaldırılacağını ifade eden Çınar, ”Bölgemizde toplamda 9 bine yakın toplu konut ile 800 adet köy evlerinin ihalesi bitti bir kısmının yer teslimi yapıldı, diğer bir kısmı ise teslim aşamasında. İnşallah yıl sonu itibariyle peyderpey konutların hak sahiplerine teslim edilmesine başlanılacaktır. Çalışmalar için başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle hızlı bir şekilde sararak bu bölgemiz ile diğer bölgelerimizi tekrardan ayağa kaldıracağız“ diye konuştu.