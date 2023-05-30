Malatya'da taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Malatya'da taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Malatya'da taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Ankaragücü’nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Malatya’da taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Malatya’da taraftarlar şampiyonluğu sokak ve caddelerde konvoy yaparak kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda kent merkezinde konvoy yaparak tur atarken, kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Malatya'da taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu
Malatya'da taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu
Malatya'da taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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