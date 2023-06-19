Malatya'da topladığı mantardan yiyen kişi zehirlendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde arazide topladığı mantardan yiyen kişi zehirlendi.

Malatya'da topladığı mantardan yiyen kişi zehirlendi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde arazide topladığı mantardan yiyen kişi zehirlendi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Ş.A. arazide topladığı mantarlardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan şahıs burada tedavi altına aldı.

Hastanede tedavisi süren Ş.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Biçerdöver yangınında arpa ekili 25 dönüm tarla zarar gördü
Biçerdöver yangınında arpa ekili 25 dönüm tarla zarar gördü
-Malatya-Sivas Bölgesel Treni seferleri başlıyor
-Malatya-Sivas Bölgesel Treni seferleri başlıyor
Battalgazi ile Bağcılar Belediyesinden kardeşlik buluşması
Battalgazi ile Bağcılar Belediyesinden kardeşlik buluşması
Deprem bölgesinde kardeşlik buluşması yapıldı
Deprem bölgesinde kardeşlik buluşması yapıldı
Şirinler depremzede çocukları bekliyor
Şirinler depremzede çocukları bekliyor
Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı
Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı