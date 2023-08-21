Malatya'da trafiğe sıkı denetim

Malatya'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 25 bin 216 araç kontrol edilirken, 4 bin 159 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Malatya'da trafiğe sıkı denetim
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 25 bin 216 araç kontrol edilirken, 4 bin 159 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce trafik düzeni ve sürüş güvenliğinin sağlanması çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 25 bin 216 araç kontrol edilirken, 4 bin 159 sürücüye cezai işlem uygulandı, 19 araç ise trafikten men edildi.

Hız sınırı ihlalinde bulunan bin 386 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimlerde 560 sürücüye de trafik kuralları hakkında bilgilendirme bunuldu.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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