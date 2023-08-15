Malatya'da trafik denetimleri arttı

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 19 bin 969 araç kontrol edilirken, 3 bin 780 sürücüye ceza kesildi.

Malatya'da trafik denetimleri arttı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 19 bin 969 araç kontrol edilirken, 3 bin 780 sürücüye ceza kesildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce trafik düzeni ve sürüş güvenliğinin sağlanması çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 19 bin 969 araç kontrol edilirken, 3 bin 780 sürücüye ceza kesildi, 33 araç ise trafikten men edildi.

Hız sınırı ihlalinde bulunan bin 891 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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