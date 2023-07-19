Malatya'da trafik kazaları kameraya yansıdı

Malatya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Malatya'da trafik kazaları kameraya yansıdı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Malatya’da Haziran ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de paylaşılan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği görülüyor.

Malatya'da trafik kazaları kameraya yansıdı
Malatya'da trafik kazaları kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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