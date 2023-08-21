Malatya'da trafik kazaları kameraya yansıdı
Malatya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Malatya’da Temmuz ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de paylaşılan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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