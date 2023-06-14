Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 14.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Kağıt fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AL 123 plakalı araç ile 10 PV 727 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada A.G., H.K. ile Ş.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan A.G. Akçadağ ilçe devlet hastanesine diğer iki yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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