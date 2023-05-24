Malatya'da traktör kazası: 1 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Feci kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Malatya'da traktör kazası: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Feci kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hekimhan ilçesi Kızılyarma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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