Malatya'da uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı ile mücadele yöntemleri, aile içi ve çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri bağlamında geliştirilen projeler kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu bağlamda Gençlik Modülü kapsamında İnönü Üniversitesinde öğrenim gören 200 üniversite öğrencisine, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören 75 kursiyere sunum yapılarak bilgilendirme yapılmıştır.” denildi.

Ayrıca “UYUMA” uygulaması kapsamında seyahat halinde bulunan vatandaşlara 1.050 adet broşür dağıtıldı.