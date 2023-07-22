Malatya'da uyuşturucu ile mücadelede 4 tutuklama

Malatya Emniyeti tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ile mücadelede 4 tutuklama
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Emniyeti tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen operasyon ile 207 gram metamfetamin, 200 adet extacy hap, 285 adet sentetik ecza hap ile 300 dolar sahte para ile 2 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan açıklamada Malatya’da uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Malatya'da uyuşturucu ile mücadelede 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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