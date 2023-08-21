Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

Malatya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelesini sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 8,66 gram skunk, 1,58 gram kubar esrar, 6,62 gram kokain, 866 adet sentetik ecza, 15,61 gram metamfetamin, 9,49 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 3 bin 905 TL ele geçirildi. 19 şahsa işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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