Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 292 adet extacy, 57 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 292 adet extacy, 57 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçlarına yönelik bir adrese operasyon yapıldı. Yeşilyurt ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 292 adet extacy, 57 adet sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.P. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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