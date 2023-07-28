Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 2 kişi tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticareti ile mücadele çerçevesinde kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltı alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, bir zanlıya ise adli kontrol şartı uygulandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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