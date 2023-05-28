Malatya'da vatandaşlar sokaklara döküldü
Malatya'da Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi yüzde 52 ile zaferle tamamlamasının ardından Malatya’da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kent sokaklarında vatandaşlar ellerinde bayraklar araçları ile konvoy oluşturdu. Şehir merkezine akın eden binlerce Cumhur İttifakı’na gönül veren vatandaşların kutlamaları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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