Malatya'da Yapı Güçlendirme Çalışmaları Hız Kazanıyor Karbonfiber FRP İle Yenilikçi, Güvenli Ve Dayanıklı Çözümler

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve on binlerce can kaybına neden oldu.

Malatya’da deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkımına geçilmesiyle birlikte az ve orta hasarlı binaların da güçlendirme çalışmaları hız kazandı.

Güçlendirme çalışmaları, yaşam kaybını azaltan ve binada hayatta kalma oranını arttıran deprem stratejileri ve yüksek performanslı mühendislik uygulamalarının tümüne denir. Binaların dayanıklılığını artırmak ve yapısal so- runları çözmek için önemli bir adımdır.

Mevcut bir binanın dayanıklılığını artırmak için yapılan çalışmalar, binanın taşıyıcı sistemini güçlendirmek, yapısal sorunlarını gidermek ve deprem gibi doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla yapılır.

Güçlendirme hasar almış yapılara uygulanabildiği gibi henüz hasar almamış yapılara da uygulanabilir. Yapının hasar durumu ve yapı statiğine bağlı olarak yapılacak güçlendirme farklılık gösterir. Uygulanacak güçlendirmenin projelendirilmesi için farklı bilimsel methodlar kullanılır.

Az hasarlı ve orta hasarlı binalar, deprem veya diğer doğal afet- ler sonucunda zarar görmüş yapılar olarak tanımlanır. Karbonfiber FRP uygulaması, bu binaların güçlendirilmesinde etkili bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca, karbonfiberin hafifliği sayesinde, binanın yük taşıma kapasitesi artar ve ek yapısal sorunlar önlenmiş olur. Fiber Reinforced Polymer (FRP), polimer matrisli bir malzeme olan karbonfiberin, cam elyafı veya bazalt elyafı gibi takviye malzeme- leri ile birleştirilmesiyle oluşan güçlendirme projelerinde kullanılan yenilikçi bir malzemedir. Karbonfiberin yüksek mukavemeti ve hafifliği, binaların dayanıklılığını artırmak için ideal bir seçenek olmaktadır. Karbonfiber FRP Güçlendirme Uygulamaları sayesinde binalar, deprem gibi doğal afetlere karşı daha güvenli hale getiril- mekte ve yaşanabilecek hasarlar minimize edilmektedir.

Türkiye’nin 81 ilinde Güçlendirme çalışmalarına öncülük eden Yapı Güçlendirme Merkezi (YGM) firma sahibi İnşaat/Deprem Mühendisi Uğur Oflaz, Malatya’da Faaliyetlerinin başladığını ; Az ha- sarlı ve Orta hasarlı yapıların güçlendirilmesi, güvenli bir yaşam sürdürülebilmesi için önemli bir katkı sağlıcağını dile getirdi.

Malatya’da ki İlk FRP Karbonfiber güçlendirme projesinin Yeşilyurt Bostanbaşı mahallesinde 3 blotan oluşan, 15 katlı Şelale Evlerinde ve Fahri Kayahan Caddesi Mimoza Evlerinde başlatıldığını, çalışmalarının ortalama 1.5 ay içinde tamamlanacağını ve insanların evlerine gönül rahatlığıyla oturabileceğini belirtti. Türkiye’nin ilk güçlendir- me proje uygulamasını gerçekleştiren mühendis Uğur Oflaz, 30 yıllık deneyim ve 1000’in üzerinde güçlendirme projesini bugüne kadar gerçekleştirdiğini, firma olarak Malatya ve deprem bölgesindeki çalışmalarını, hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamak için gerekli önlemleri alacaklarını ve insanların evlerine güvenle dönebileceklerini vurguladı.

(YEŞİLYURT/Bostanbaşı Şelale Sitesi - FRP Karbon Fiber Uygulama)

