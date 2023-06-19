Malatya'da yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaralı bulunan doğan, tedavi altına alındı.

Malatya'da yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaralı bulunan doğan, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda dağlık bir alanda yaralı bir doğanı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede intikal eden ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Doğan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacak.

Malatya'da yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı
Malatya'da yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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