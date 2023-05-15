Malatya'da yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu.

Malatya'da yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Olay, saat 11.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Taşolar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay Yolu mevkiinde yol kenarında hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın 72 yaşındaki Şeyho Kaçmaz olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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