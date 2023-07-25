Malatya'da Yenice Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Malatya merkezde yapımı süren Yenice Barajında fiziki gerçekleşme oranının yüzde 5 olduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Malatya’da Yenice Barajında gövde sıyırma kazıları ve ulaşım yolları çalışmalarının devam ettiği ve projede yüzde 5 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığı belirtildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede çalışmaların devam ettiğini belirterek 4 bin 310 dekar araziye can suyu verecek Yenice Barajı’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını söyledi. Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 4 bin 310 dekar arazide sulama maliyetlerinin düşeceğini ve verimin artacağını da ifade eden Balta, “Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Malatyalı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 22 milyon 573 bin 628 lira daha fazla kazanacak” dedi.

2,42 milyon m3 su depolayacak

Temelden yüksekliği 47.50 metre olarak projelendirilen Yenice Barajı’nın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde projelendirildi. 2,42 milyon m3 depolama hacmine sahip olacak baraj, 4.310 dekar araziye can suyu verecek.