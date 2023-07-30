Malatya'da yerinde dönüşüm bilgilendirme toplantısı

Malatya’da, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile mahalle muhtarlarının katılımlarıyla yerinde dönüşüm bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen toplantıya AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın yanı sıra Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Malatya İl Müdürü Katip Çiçek, Gaziantep İl Müdürü Hasan Alan ve mahalle muhtarları katıldı.

Yerinde dönüşüm ve kalıcı konutlar ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp, “Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın talimatı ile kırsalda da kent merkezinde de hem rezerv konutların hem de köy konutlarının yapımına başladık. Bunlarla birlikte bu şehirlerin merkezinde, ilçe merkezlerimizde büyük yıkımların olduğu, bu bölgelerin ayağa kaldırılmasıyla ilgili de Mehmet Özhaseki Bakanımızın talimatı ile de biz yerinde dönüşüm projesini çalıştık. İlk ibare şu orta hasar ve üzeri yapıları olan hak sahiplerimiz bu haklardan yararlanabilecek. Malatya’da 2 tane ofisimiz vardı, bu sayımız 4’e çıktı. Aynı zamanda internetten de bilgilenmeler yapılıyor şuana kadar 125.000 üzerinde başvuru aldık. Yani e devlet üzerinden konutunun hasar durumuna göre başvuru yapabildiler” dedi.

“İki başvuru eş zamanlı olmuyor”

Hak sahipliği başvurusu ile yerinde dönüşüm başvurusunun aynı anda olamayacağını ifade eden Alp, “Bulunduğunuz mahallede konut yapılıyor ve hak sahipliği başvurusu yaptıysanız. Yani evim yıkıldı AFAD’dan hak sahipliği başvurunuz varsa, orada yapılan Afet Konutları’nın sizin olduğunu biliyorsanız, Yerinde Dönüşüm kampanyasından yararlanamazsınız, yada tam tersi ben 500.000 kredi, 500.000 hibe alarak evimi yerinde dönüştürmek istiyorum diyen kişi AFAD hak sahipliğinden vazgeçmek durumunda. İkisi eş zamanlı olmuyor. Bulunduğunuz bina orta hasar ve üstü ise salt çoğunlukla hareket edebiliyoruz. Burada da yıkılan yapı 8 kat 10 kat varsa bu yapılar zemin artı 4 katı geçmeyecek yani buraya sığdıracak şekilde projelendirilecek” ifadelerini kullandı.

“10- 15 gün içerisinde kararname çıkacak, ödemelerin nasıl yapılacağı netleşecek”

Hibe ve kredi detayları ile ilgili bir kararname üzerinde çalışıldığını belirten Alp, “Her konut için kredi ve hibe destekleri var. Hibe hakkı tek, 3 tane de kredi hakkı var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bu projenin hibe ve kredinin detaylarını hazırlıyoruz. Yani önümüzdeki 10- 15 gün içerisinde bu kararname çıkacak, ödemelerin nasıl yapılacağı netleşecek” şeklinde konuştu.

“Ben dağları delerim oraya suyu getiririm”

Konutların yapımında tüm altyapısal imkanların ve kaynakların düşünülerek yapıldığını ifade eden Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ise, “Biz suyu, pis suyu, elektriği, interneti bunların hepsini olmazsa olmaz alt yapı desteklerini de düşünerek yaparız. Siz hiç şöyle bir şey gördünüz mü, devlet bir yere ev yapmış, elektriği yok, gazı yok hiçbiri yok. Ben gerekirse ana hattan su çekerim sizi susuz bırakmam. AFAD bana git şuraya ev yap dediyse, mekansal onayladıysa, gerekli kurumlardan yazı aldıysa ben dağları delerim oraya suyu getiririm. Bu benim sorumluluğum” ifadelerini kullandı.

“Hak sahiplikleri belirlenince kalanını da tamamlayacağız”

Hak sahipliği başvuruları sonucuna göre konut sayılarının artacağını ifade eden Aslan, “Afet konutlarının yapımına ağır, acil yıkılacak, yıkık binaların sayısının yüzde 50’sini baz alarak başladık. Geri kalanına hak sahipliği başvuruları sonucunda başlayacağız. Hak sahiplikleri belirlenince kalanını da tamamlayacağız” dedi.

Aslan konutların yapımına hızlıca başlayarak mağduriyetlerin önüne geçildiğini kaydederek, “Biz konutların yapıma niye erken başladık, Afad bize şu kadar ağır acil yıkılacak, yıkık bina var, şuraya konutları yap dediyse. Çok hasar almıştır, bu kadar hasar aldığına göre sadece yapısal sorun değildir, zeminsel de sorun vardır. AFAD bunları incelemeye başlamıştır. Ya fay, ya heyelan riski mutlaka bir şey vardır. Yani bir şey gördü ki biz bunları kaldır toplu olarak şuraya yap dedi. Bizim başladığımız köylerde ev yüzde 66’ya gelmiş. Ben vazgeçtim diye bir şey yok. Ama AFAD bekletmiş, zemin, yer uygun o zaman yerinde dönüşüm yapılır. Mesela Akçadağ için Çakıllıpınar, Aksüt, Ancar, Karamağara, Yalınbudak, Sakalıuzun, Güneşli, Dutlu, Yazıhan için Fethiye, Mısırdere Bahçelievler, Eğribük, Sinanlı, Hamidiye bunlar yerinde dönüşüme uygun mahalleler” ifadelerine yer verdi.

“Sıkıntıların en az boyuta indirgenerek yapım sürecinin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız”

Gerek konutların yapım süreci, gerekse yerinde dönüşüm ile alakalı yaşanan tüm sorunlarla ilgilenme gayreti içerisinde olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da, “Gerek elektrik, gerek su, gerek hak sahipliği konusunda ne tür sıkıntı olursa ekip arkadaşlarım ve benimle direk paylaşıyorsunuz ve işi direk takip ediyoruz. Sıkıntıların en az boyuta indirgenerek yapım sürecinin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde devam eden Afet Konutları inşa alanında da incelemelerde bulunan Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak burada yaptığı açıklamada ise, “Akçadağ’da yetkililerimizle muhtarlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarıyla yaptığımız toplantıların ardından , toplantılarda ki değerlendirme süreçleri ve mahallelerimizde köy konutlarımızın nasıl gittiğini nasıl ilerleyeceğine dair yerinden dönüşüm isteniyorsa yerinden dönüşüm mevzuatı, yerinden dönüşümün yanı sıra belli alanların toplu bir şekilde dönüşüm istendiğinde orada neler olabileceği alakalı yine çok detay açıklamalarla Çevre Şehircilik veİklim Değişikliği Bakanlığı Yapım İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürümüz Hakkı Alp ve ilgili kamu kurumundan çalışanlarımızın bilgilendirmeleri sonucu çok verimli bir toplantı yapıldı. Şuanda Kuyulu Mahallemizdeyiz. Kuyulu mahallemizde 49 adet konutun inşasına başlanmış durumda. 14 Adette ahır var projenin içerisinde. Yine Hak Sahipliği Süreci devam ediyor devam ettikçe eklenecek evler var. Bu 49 konuttan 2 tanesi yarın teslim edilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız geldiğinde burada ki ev sahipleri tarafından karşılanacaklar” İfadelerini kullandı.

Konutların bittikçe tesliminin yapılacağını kaydeden Ölmeztoprak, “Çalışmalar hızla devam ederken şunu görmek çok sevindirici Yapım İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından evler bittikçe kısmi kabuller yapılarak gerekli kontrollerle birlikte hemen vatandaşlarımız konteynerden alınarak evlerine yerleştiriliyorlar. Bunlar çok güzel imkanlar ve şuan geçici şartlarda yaşamın sürdüğü sıcak mevsim şartlarında klimalar var ama her ne kadar konteyner şartları belli bir ölçüde yaşamaya yarasa da evlerin durumu ve evlerin yaşam kalitesi tartışmasız çok daha başka inşallah yarın bu iki evle birlikte net bir şekilde bu 49 evinde çok yakın bir süreçte kabullerle birlikte teslimini vatandaşlarımıza yapılabilecek, bizde bunlarla ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Allah hayırlı bereketli ve güzel bir oturum güzel bir yaşam nasip etsin her yerde bütün Malatya’mız için temenni ediyorum” diye konuştu.