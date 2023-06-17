Malatya'da YKS maratonu başladı

Deprem bölgesi Malatya'da üniversite hayali kuran binlere aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Malatya'da YKS maratonu başladı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Deprem bölgesi Malatya’da üniversite hayali kuran binlere aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.

Türkiye’de 3 milyon 500 binden fazla adayın girdiği YKS heyecanı deprem bölgesi olan Malatya’da da yaşanıyor. Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava gireceği okullara gelerek beklemeye başladı.

Sınava son 15 dakika kala kapılar kapanırken, bazı öğrenciler kılı kılına sınava yetişti. Saat 10.15’te başlayan sınav saat 13.00’e kadar sürecek. Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okulların kapılarında heyecanlı bekleyişi sürerken, öğrenciler sınavda, aileleri ise okul çevresinde ter döküyor.

Malatya'da YKS maratonu başladı
Malatya'da YKS maratonu başladı
Malatya'da YKS maratonu başladı
Malatya'da YKS maratonu başladı
Malatya'da YKS maratonu başladı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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