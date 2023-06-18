Malatya'da YKS'nın ikinci oturumu AYT sona erdi

Deprem bölgesi Malatya'da ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu tamamlandı.

Malatya'da YKS'nın ikinci oturumu AYT sona erdi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Deprem bölgesi Malatya’da ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu tamamlandı.

Deprem bölgesi Malatya’da öğrenciler okul binalarında, veliler ise bina dışında aynı heyecanı yaşadı. YKS nedeniyle şehir merkezi ve okulların bulunduğu alanlarda sabah erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu yaşanırken, öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü ve polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı. Öğrencilerin sınav heyecanlarını ise onlarla birlikte aileleri de yaşadı. Saat 10.15’te başlayan sınav, 13.15’te sona erdi.

Malatya'da YKS'nın ikinci oturumu AYT sona erdi
Malatya'da YKS'nın ikinci oturumu AYT sona erdi
Malatya'da YKS'nın ikinci oturumu AYT sona erdi
Malatya'da YKS'nın ikinci oturumu AYT sona erdi
Malatya'da YKS'nın ikinci oturumu AYT sona erdi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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