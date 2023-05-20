Malatya'da yol çalışmaları devam ediyor

Malatya genelinde yoğun çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşım noktasında Bulgurlu, Bağtepe, Karakaş, Göller ve Karaköy grup yolu üzerinde Malatya'nın geleceğine dair yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Malatya'da yol çalışmaları devam ediyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya genelinde yoğun çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşım noktasında Bulgurlu, Bağtepe, Karakaş, Göller ve Karaköy grup yolu üzerinde Malatya’nın geleceğine dair yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Özellikle yeni yolların asfaltlama çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın dört bir yanında trafiğin rahatlamasını sağlamakla beraber vatandaşlara daha konforlu bir yol ağı oluşturuyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “İlimizin her yerinde olduğu gibi başlattığımız asfalt çalışmaları hızla devam ediyor. Eski adıyla Bulgurlu, Bağtepe, Karakaş, Göller ve Karaköy grup yolu üzerinde şimdiki yeni adıyla imar yolu olan Cerrah Bulvarı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konteyner kentleri de teşkil edildi. Aynı zamanda çadır kentlerimiz de bulunuyor. Bölgeye yine Özel Hareket Merkezi’nin de kurulmasıyla birlikte trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Bölgedeki yolumuz köy yolu standartlarındaydı. Altyapı çalışmalarını geliştirdik. Şu anda ise üst yapısında BSK kaplamasını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte daha güvenli ve konforlu bir yola kavuşmuş olacağız. Vatandaşlarımız gerek Malatya merkez ulaşımında gerekse kırsal mahalle ulaşımlarında daha rahat bir sürüş konforu elde edecekler. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hakan Demir, “Özellikle yol çalışmalarında hassasiyetlerini ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya'da yol çalışmaları devam ediyor
Malatya'da yol çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Tartıştığı şahısların üzerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Tartıştığı şahısların üzerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Malatya'da deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi
Malatya'da deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi
Sebahittin Devecioğlu: 'Deprem bölgesindeki spor kulüpleri için özel çalışma yapılmalı'
Sebahittin Devecioğlu: 'Deprem bölgesindeki spor kulüpleri için özel çalışma yapılmalı'
Depremzede öğrenciler dereceye girmek için yarıştı
Depremzede öğrenciler dereceye girmek için yarıştı
Akaryakıt tankeri ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Akaryakıt tankeri ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Güldal Akşit Bulvarında çalışmalar devam ediyor
Güldal Akşit Bulvarında çalışmalar devam ediyor