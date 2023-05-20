Malatya'da yol çalışmaları devam ediyor

Malatya genelinde yoğun çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşım noktasında Bulgurlu, Bağtepe, Karakaş, Göller ve Karaköy grup yolu üzerinde Malatya’nın geleceğine dair yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Özellikle yeni yolların asfaltlama çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın dört bir yanında trafiğin rahatlamasını sağlamakla beraber vatandaşlara daha konforlu bir yol ağı oluşturuyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “İlimizin her yerinde olduğu gibi başlattığımız asfalt çalışmaları hızla devam ediyor. Eski adıyla Bulgurlu, Bağtepe, Karakaş, Göller ve Karaköy grup yolu üzerinde şimdiki yeni adıyla imar yolu olan Cerrah Bulvarı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konteyner kentleri de teşkil edildi. Aynı zamanda çadır kentlerimiz de bulunuyor. Bölgeye yine Özel Hareket Merkezi’nin de kurulmasıyla birlikte trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Bölgedeki yolumuz köy yolu standartlarındaydı. Altyapı çalışmalarını geliştirdik. Şu anda ise üst yapısında BSK kaplamasını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte daha güvenli ve konforlu bir yola kavuşmuş olacağız. Vatandaşlarımız gerek Malatya merkez ulaşımında gerekse kırsal mahalle ulaşımlarında daha rahat bir sürüş konforu elde edecekler. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hakan Demir, “Özellikle yol çalışmalarında hassasiyetlerini ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.