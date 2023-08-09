Malatya'da Yoncalı Barajı inşaatında patlama: 3 yaralı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan Yoncalı Barajı tünelinde süren çalışmalar sırasında patlama meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Malatya'da Yoncalı Barajı inşaatında patlama: 3 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bulunan Yoncalı Barajı tünelinde süren çalışmalar sırasında patlama meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, 02.50 sıralarında Yoncalı Barajının Kömürlük Mahallesinde yapımına devam edilen tünel inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, tünel inşaatında süren çalışmalar sırasında iş makinelerinin bakım ve onarım işlemi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin patlamanın olduğu bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da Yoncalı Barajı inşaatında patlama: 3 yaralı
Malatya'da Yoncalı Barajı inşaatında patlama: 3 yaralı
Malatya'da zehir tacirlerine geçit yok
Malatya'da zehir tacirlerine geçit yok
Deprem bölgesi Malatya'ya yatırım desteği
Deprem bölgesi Malatya'ya yatırım desteği
Milletvekili Ölmeztoprak: 'Malatya'mızda böyle çalışmaların yapılması bizleri gururlandırıyor'
Milletvekili Ölmeztoprak: 'Malatya'mızda böyle çalışmaların yapılması bizleri gururlandırıyor'
Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü
Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü