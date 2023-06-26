Malatya'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treni ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yük treni ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 19.00 sıralarında Yeşilyurt’un Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaka Mahallesi yönüne seyir halinde olan M.G. idaresindeki 5709994 sefer sayılı yük treni, Ova Sokak mevkiinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.S. (75) yönetimindeki 44 FK 327 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsüyle birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.S. (55) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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