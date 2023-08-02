Malatya'da yüksek binalar dinamitle yıkılacak

Asrın felaketinden etkilenen illerin başında gelen Malatya’da çok katlı binaların dinamitle yıkılacağı açıklandı.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor. Kent merkezinde bulunan yapıların yıkımları sürerken, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan yüksek katlı binaların nasıl yıkılacağı ise merak konusuydu. 12 ila 15 kat arasında değişen binaların iş makineleri ile yıkımlarının hem güç olacağı hem de zaman kaybına yol açacağı düşünülerek bölge için dinamitli patlatma yönteminde karar kılındı.

Dünyanın birçok yerinde de yüksek katlı binaların yıkımında kullanılan patlatma yönteminin Malatya’da da yakın zamanda başlayacağı öğrenilirken, yetkililer bu sistemin hazırlığının da kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

36 bin binaya yakın ağır hasarlı yapının olduğu kentte, özelikle zemin nedeniyle Bostanbaşı bölgesinde birçok çok katlı binanın ağır hasar aldığı biliniyor. Milyonluk dairelerin satıldığı bölgede henüz bir yaşına girmemiş binaların bile deprem de ağır hasar alması ise bölgenin çok katlı imara açılması tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Yıkımların tamamlanması ile Bostanbaşı Mahallesi’nde yeniden zemin etüdü yapılacağı ve buna göre yerinde dönüşüm ile binaların kaç katlı yapılacağı da netlik kazanacak.