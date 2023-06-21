Malatya'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı
Malatya'da bir binanın üçüncü katından düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katından eşya taşınması esnasında T.A. (33) yüksekten düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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