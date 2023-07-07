Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 8 tutuklama

Malatya'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi mahkemece tutuklandı.

Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 8 tutuklama
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi mahkemece tutuklandı.

Malatya İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 135 gram esrar, 400 adet uyuşturucu hap ile 430 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 8 tutuklama
Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 8 tutuklama
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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