Malatya'da zehir tacirlerine geçit yok

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da zehir tacirlerine geçit yok
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir İlçesinde 2 şahsın kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 781,52 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, zanlılar gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da Yoncalı Barajı inşaatında patlama: 3 yaralı
Malatya'da Yoncalı Barajı inşaatında patlama: 3 yaralı
Malatya'da zehir tacirlerine geçit yok
Malatya'da zehir tacirlerine geçit yok
Deprem bölgesi Malatya'ya yatırım desteği
Deprem bölgesi Malatya'ya yatırım desteği
Milletvekili Ölmeztoprak: 'Malatya'mızda böyle çalışmaların yapılması bizleri gururlandırıyor'
Milletvekili Ölmeztoprak: 'Malatya'mızda böyle çalışmaların yapılması bizleri gururlandırıyor'
Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü
Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü