Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Turgut Özal Viyadüğü’nde meydana geldi. V. Ö. idaresindeki 44 ES 141 plakalı araç ile aynı yöne seyreden C.E. yönetimindeki 42 AD 882 plakalı araç çarpıştı. M.G’nin kullandığı 44 EB 879 plakalı araç ve İ.A. yönetimindeki 23 DE 677 plakalı aracın da karıştığı kazada H.T. (30) ile M.Y.G. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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