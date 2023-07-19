Malatya'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

Malatya'da çevre yolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Malatya'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da çevre yolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, 17.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzeri İstasyon Kavşağı’na yakın bir noktada meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonrası ardından gelen üç araç da birbirine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle bölgede trafik bir süreliğine kontrollü sağlandı. Yaralanın olmadığı kazaya karışan araçların bölgeden çekilmesiyle trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
Malatya'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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